Argentina Open: Sonego e Fognini ai quarti di finale

Lorenzo Sonego

Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", torneo Atp 250 con 686.700 dollari di montepremi che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la "Cattedrale del tennis argentino"), seconda tappa del "Golden Swing" in America Latina.



Nella notte italiana, il 26enne di Torino, numero 22 del ranking Atp e terzo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto per 6-3 6-3, in poco meno di due ore di gioco, l'argentino Sebastian Baez, 74 del mondo.



Per "Sonny" due ace e un doppio fallo; il 74% di prime in campo, con il quale ha ottenuto il 64% dei punti. Bassa la percentuale di punti vinti con la seconda, solo il 42%, ma grande freddezza sui break-point concessi (ne ha salvati 9 su 11).



Il piemontese si giocherà venerdì un posto nei quarti di finale contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco, 201 del mondo, in gara con il ranking protetto.



E anche Fabio Fognini ha staccato il biglietto per i quarti di finale.



Il ligure, testa di serie numero 4, ha sconfitto 6-4 7-6(5) lo spagnolo Pedro Martinez e domani affronterà il vincente tra l'argentino Federico Delbonis, sesto favorito del torneo, e l'altro iberico Pablo Andujar.