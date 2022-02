La giornata olimpica. Attesa per il SuperG femminile

Federica Brignone a Pechino 2022

S olo un caffè forse non basterà per questa notte olimpica. Ma è la giornata dell’attesissimo SuperG femminile che ci terrà incollati allo schermo. Si parte alle 4:00 su Rai2. Gli occhi saranno tutti per Federica Brignone, già argento nel Gigante, è una delle grandi favorite. È una disciplina che la valdostana conosce bene. Ha ottenuto tre vittorie in questa stagione di coppa del mondo e si trova al comando della classifica di specialità.



Sofia Goggia sarà la spettatrice d’eccezione di questa prova. La sciatrice bergamasca aveva dato forfait dopo i test effettuati sulla pista delle gare di velocità di Yanqing. È in cerca delle condizioni per la discesa, in programma il 15 febbraio. Al suo posto gareggerà Francesca Marsaglia, alla sua seconda olimpiade.

Al cancelletto di partenza troveremo anche Marta Bassino, in cerca di riscatto per l’uscita, dopo appena tre porte, nella prima manche del Gigante. È determinata a trasformare le lacrime in rabbia agonistica. Emozioni azzurre potrebbero arrivare anche da Elena Curtoni. Seconda in coppa del mondo in questa specialità, grazie a due podi e a una vittoria, ottenuta a Cortina.



La notte comincerà con l’Italia del Curling maschile, impegnata nel Round-robin. Alle 2:00 gli azzurri scenderanno nuovamente sul lungo campo di ghiaccio dell’Ice-Cube di Pechino per la sfida contro la Svezia, prima nel ranking mondiale. Con l’obiettivo di recuperare la sconfitta di ieri contro la Gran Bretagna per 7-5.



Azzurri in finale anche nel pattinaggio di velocità maschile, 1000 metri, con Michele Malfatti e Davide Ghiotto. Partenza alle 9. In cerca del podio gli uomini del Fondo, 15km, dalle 8:00, con Paolo Ventura, Giandomenico Salvadori, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli. In finale anche le donne del Biathlon nella 7,5km sprint. Al via, alle 10:00, ci saranno: Dorothea Wierer; Lisa Vitozzi; Federica Sanfilippo e Samuela Comola.



Per lo skeleton femminile Valentina Margaglio sarà impegnata nella prima batteria (2:30). Nel maschile terza e quarta manche per Bagnis e Gaspari (13:20). A mezzogiorno la sfida di Arianna Fontana nei quarti di finale del pattinaggio di velocità 1000 metri.