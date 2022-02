Sei le medaglie olimpiche in palio oggi

Michela Moioli, snowboard, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

S ei gli eventi oggi che assegneranno medaglie olimpiche. Si parte alle 3.15 su Rai2 per lo Slalom femminile. Ieri è arrivata la notizia che non sarà presente Marta Bassino. Dal cancelletto di partenza ci saranno Federica Brignone, già Argento nel Gigante, Lara Della Mea e Anita Gulli. Leonardo Donaggio è il più giovane della spedizione azzurra a Pechino. Lo sciatore veneto a soli 18 anni è entrato nella storia guadagnando l’accesso alla finale del Freestyle – Big Air con il decimo miglior punteggio. La sua gara comincerà alle 4.

Alle 7.30 lo snowboard cross con Michela Moioli, campionessa olimpica a Pyeochang nel 2018 e nostra portabandiera, è in cerca di uno storico bis. Nella pista di ghiaccio dei 1500 dello short track scenderanno gli uomini: Pietro Sighel; Yuri Confortola e Luca Spechenhauser. Alle 9.00 Combinata Nordica con trampolino normale 10km individuale. Salto e fondo per Bortolas, Buzzi, Costa e Pittin. Toccherà agli uomini anche nello slittino doppio Rieder e Kainzwaldner affronteranno la prima manche alle 13.20. La seconda dalle 14.20. Tornerà in pista la pluricampionessa olimpica Arianna Fontana: nella semifinale della staffetta femminile dei 3000m dello short track insieme alle sorelle Valcepina, Arianna Sighel e Cynthia Mascitto. Di seguito tutti gli appuntamenti Tv di oggi. In diretta su Rai2 e su Rai Sport.