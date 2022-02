World League: la vigilia di Italia-Slovacchia a Trieste

Sandro campagna

Il Settebello si rituffa in World League e questa volta con la rosa più ampia.



Un mese fa in Serbia aveva affrontato i bicampioni olimpici con sette "esordienti" rispetto all'Olimpiade e un gruppo ristretto a causa delle indispobilità di alcuni giocatori per positività al Covid-19.



Domani, a Trieste, presso il Centro Federale - Polo Natatorio "Bruno Bianchi", alle 19, i campioni del mondo di Gwangju 2019, guidati da Alessandro Campagna, affrontano la Slovacchia in quella che sarà la partita decisiva per il passaggio del turno e l'ingresso alla fase finale europea dell'unico torneo mai vinto nella sconfinata bacheca azzurra.



A Sabac il 18 gennaio la Serbia vinse 12-9. Per l'Italia, ricca di giovani talenti, una sconfitta onorevole che però la costringe a vincere il prossimo impegno. Gli azzurri sono convocati a Trieste dal 13 febbraio per un mini collegiale.



"Siamo una squadra in costruzione e stiamo subendo molto le variazioni del calendario internazionale. Questo appuntamento ci consente di sfruttare finalmente un lavoro completo di tre giorni, stiamo aprendo un nuovo ciclo con tanti cambi. Abbiamo bisogno di tempo per continuare a costruire, ma qualcosa di buono l'abbiamo fatto vedere in occasione della trasferta in Serbia contro i campioni olimpici, anche se con tanti volti nuovi", ha dichiarato Sandro Campagna.



"Purtroppo, da noi la pandemia ha avuto un impatto maggiore rispetto agli altri Paesi e, per colpa delle restrizioni, è difficile fare una valutazione approfondita del lavoro svolto. Comunque, dobbiamo sfruttare ogni occasione per migliorarci: questa tappa la vedo in questa prospettiva", ha aggiunto il ct azzurro.