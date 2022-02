Testa Sepang: Marini più veloce si Marquez e Vinales

Luca Marini

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) si prende la scena nel secondo giorno dei test ufficiali della MotoGp a Mandalika stabilendo il crono di 1'31"289.



Il 24enne pilota pesarese, fratellastro di Valentino Rossi, riesce a precedere lo spagnolo e otto volte campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda Team) per 0"192.



Un altro iberico, Maverick Vinales (Aprilia Racing), si assicura il terzo miglior tempo in una giornata solo sfiorata dalla pioggia in cui ben 18 piloti hanno chiuso raggruppati in un secondo.



Quarto il francese e iridato in carica Fabio Quartararo (Yamaha) davanti allo spagnolo Joan Mir (Suzuki) e al connazionale Joahnn Zarco (Pramac).



Settimo Enea Bastianini (Gresini Racing), 12° Franco Morbidelli (Yamaha), 17° Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), 19° Andrea Dovizioso (WithU Yamaha) e 22° Marco Bezzecchi (Mooney VR46).