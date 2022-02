Verstappen pronto a tornare in pista

Max Verstappen

Il circo della Formula 1 sta tornando. Ieri la Mercedes ha scritto sui social, parlando di Lewis Hamilton, "welcome back".



Il pilota britannico, sette volte campione del mondo, però, ancora non ha parlato e così, in Inghilterra, tengono banco le dichiarazioni rilasciate al "The Guardian" dal rivale dell'ultima stagione, il recente leader iridato Max Verstappen.



"Il mio titolo è offuscato? Affatto me lo sono meritato. Non ci siamo scritti durante la pausa, ci vediamo già abbastanza spesso durante l’anno alle gare. È difficile per me immaginare come avrei reagito in quella situazione, non sono un sette volte campione del mondo. Ovviamente per un pilota che non ha mai vinto un titolo mondiale perderlo all’ultimo giro dopo aver controllato la gara in testa sin dall’inizio credo che sarebbe stata una beffa atroce. Con già sette titoli iridati in bacheca, però, penso che possa essere meno doloroso. Credo che mi abbia detto ‘complimenti’, ma non mi ricordo più le esatte parole. Di sicuro è stato molto gentile e sportivo da parte sua venire verso di me per le congratulazioni", sono le parole di Verstappen.



Il pilota olandese è tornato sull'ultimo giro del 2021 e su quel sorpasso, proprio ai danni di Hamilton, che lo ha portato al successo. "Cosa mi passava per la testa? Ero agitato, avevo i crampi, con spasmi muscolari. E mi dicevo cose del tipo 'Ho bisogno di sorpassarlo. C'è solo un'opzione. Non finirò secondo'. E' stato super", ha detto l'uomo della Red Bull.



"Stava funzionando tutto bene fino a quando non ho iniziato ad accusare crampi alla gamba. È una delle cose più dolorose che possono succedere quando stai andando a tutto gas", ha continuato Verstappen.



"Senti il muscolo contrarsi e diventare come una pallina da tennis. Ma non c'erano opzioni, dovevo correre. La mia gamba mi faceva sempre più male,; poi, per fortuna, è arrivata la curva decisiva e sono andato dritto per il sorpasso. Poi c'erano due rettilinei molto lunghi e, nel secondo, quando Lewis è tornato sulla mia vettura, ho sentito il mio piede vibrare. Non riuscivo a controllarlo, perché avevo gli spasmi", ha concluso il pilota olandese.