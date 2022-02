Indonesia, Pol Espargaro il più veloce nell'ultima giornata di test

Pol Espargaro

Pol Espargaro timbra il miglior crono nella terza e ultima giornata di test della motoGp a Mandalika, in Indonesia.



Con il crono di 1'31"060 il pilota spagnolo del Team Repsol Honda ha preceduto di 0"014 il francese e campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha). Terzo a 0"325 l'altro Espargaro, Aleix, in sella ad un'Aprilia sempre più convincente. Quarto e quinto posto per due italiani, Franco Morbidelli (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati), che si piazzano davanti agli spagnoli Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia).



Chiudono la top ten il francese Johann Zarco (Pramac Racing), il sudafricano Brad Binder (RedBull Ktm) e l'altro iberico Alex Marquez (LCR Honda). Dodicesimo Luca Marini (Mooney VR46), dominatore della sessione di ieri, 14esimo il pluri-iridato spagnolo Marc Marquez (Honda), 16° Andrea Dovizioso (WithU Yamaha), 17° Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 18° Fabio Di Giannatonio (Gresini) e 19° Enea Bastianini (Gresini).



Nel computo dei tempi delle tre giornate, Pol Espargaro precede Quartararo e Marini, che dunque è terzo assoluto, Quinto Morbidelli, sesto Bagnaia, nono Marc Marquez, 13° Bastianini, 19° Dovizioso, 20° Bezzecchi e 21° Di Giannantonio.