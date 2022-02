Sala: "Un importante passo avanti per PalaItalia"

"Importante passo avanti per il PalaItalia, l'arena per lo sport e lo spettacolo più moderna e capiente del nostro Paese, 16mila spettatori, che sarà realizzata nel quartiere di Santa Giulia e che ospiterà l'hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Milano -Cortina 2026".



Lo ha annunciato sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della realizzazione della struttura olimpica.



"Dopo una riunione a Roma con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini è stato raggiunto l'accordo per le opere di accesso dalla tangenziale Est, al fine di favorire un accesso efficiente e in sicurezza all'Arena e al quartiere di Santa Giulia - ha spiegato Sala -. A breve sarà firmato il Protocollo di Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Comune di Milano, Regione Lombardia, società Serravalle Milano Tangenziali e Città Metropolitana. Gli interventi non peseranno sui bilanci del Comune".