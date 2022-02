Milano-Cortina, bandiera olimpica atterrata a Malpensa

La bandiera olimpica di Milano-Cortina2026, ricevuta ieri a Pechino, è atterrata a Milano Malpensa. Sul volo i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, oltre al presidente del Coni Giovanni Malagò.



"E' molto chiara e molto forte la consapevolezza di responsabilità, il Comitato Olimpico Internazionale è entusiasta di quello che abbiamo fatto vedere alla cerimonia di chiusura, c'è molta voglia di tornare nella vecchia cara Europa, dopo Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022, per riportare l'atmosfera nella culla del mondo dello sport invernale".



Queste le parole del presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò alla conferenza stampa subito dopo l'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa.



A queste parole si aggiungono quelle del sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Ci sono le fasi delle celebrazioni e quella del lavoro. La celebrazione è stata emozionante, ma ora inizia la fase più importante, che è la parte operativa. Dobbiamo preparare una straordinaria edizione e dobbiamo lavorare tutti insieme".



Il sindaco, rivolgendosi ai quattro azzurri presenti - Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Amos Mosaner e Federica Brignone - ha poi aggiunto: "Ci auguriamo ci siano ancora nel 2026".



Questo il commento del sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina: "Abbiamo ancora gli occhi che brillano di un'emozione forte ma oggi siamo al nostro cancelletto di partenza e abbiamo necessità che le istituzioni ci siano vicine. I procedimenti amministrativi così come sono non ci consentono di arrivare in tempo. Mi auguro che ci aiutino tutti, i tempi stringono"



Ad attendere la bandiera, anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana che ha dichiarato: "Da oggi abbiamo i riflettori del mondo puntati, dobbiamo recuperare qualche ritardo accumulato anche per colpa del covid ma arriveremo. Riusciremo a fare una Olimpiade nuova, su quattro distinti siti e sarà la prima sostenibile, non ci saranno spese inappropriate e quello che resterà saranno le infrastrutture", ha concluso Fontana.



Ad accompagnare la bandiera olimpica era presente anche Manuela Di Centa che appena sbarcata a Malpensa da Pechino ha dichiarato: "Quelle di Milano-Cortina saranno le Olimpiadi del sorriso: finalmente potremo guardarci tutti in faccia, senza mascherina".



"Oggi è un momento bellissimo, e questa bandiera è arrivata accompagnata da medaglie meravigliose. Da oggi l'entusiasmo e la consapevolezza di tutta la squadra italiana di Milano-Cortina potrà dare il via al grande lavoro che ci aspetta: tutto il mondo vuole venire in Italia nel 2026, da oggi inizia il nostro impegno".



A Pechino sono state Olimpiadi "difficili per via delle restrizioni, una libertà limitatissima che non ha consentito di fare quel che si fa di solito: visitare il paese ospitante. Ma è stato un risultato miracoloso e lo sport ne è uscito alla grande: complimenti alla Cina e anche a tutti noi che siamo riusciti a gestirci così bene. Immagino già tra quattro anni tutta la gioia, l'entusiasmo, i sorrisi e le bellezze del nostro paese, da quelle naturali a quelle gastronomiche, e tutti che potranno godersele", conclude.