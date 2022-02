Ibra salta anche la Lazio, c'è ancora Giroud

Olivier Giroud

Il Milan è subito tornato al lavoro a Milanello per preparare la gara di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Lazio: i rossoneri, però, non hanno potuto lavorare sul campo a causa del forte vento, che ha costretto i giocatori a lavorare in palestra (tra questi Ibrahimovic, che ha postato su Instagram una sessione di addominali tenendosi aggrappato con le gambe al sacco della boxe), rimandando a domani le prove tattiche sul campo.



L'umore è decisamente alto, dopo un successo che ha tolto parecchi dubbi e rilanciato il Milan in classifica, come ha confermato lo stesso Pioli: "La squadra non ha smesso mai di crederci, poi gli episodi hanno deciso una partita che è stata molto più equilibrata di quanto si è detto - ha detto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 -.



Ora dobbiamo approfittare di questo risultato per avere ancora più entusiasmo e convinzione. In Italia ogni partita è difficile, soprattutto nel girone di ritorno. Ora affronteremo la Samp, servirà una prestazione di alto livello. Prima c'è però la Coppa Italia con la Lazio, una delle squadre con più qualità in attacco".



L'allenatore ha anche dato uno sguardo al futuro, confermando la bontà del progetto intrapreso con la società: "Il mio rinnovo? Io qui sto bene - ha detto -, ho un grande rapporto con il club e i dirigenti. Siamo in piena sintonia, a oggi direi che potrei rimanere qui per sempre, poi si sa che il calcio è pieno di dinamiche".



Contro la Lazio mancherà ancora Ibrahimovic ("La stagione è ancora lunga, per ora è fermo ma rimane una risorsa importante per noi. Ora è tranquillo, sta facendo di tutto per rientrare e vedremo. Non sarà mai un peso, ma una risorsa importantissima", ha detto di lui Pioli), con Giroud confermato titolare e Lazetic pronto a fare il suo debutto in rossonero a gara in corso.