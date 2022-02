​Ucraina: Manchester United revoca sponsorizzazione con Aeroflot

Cristiano Ronaldo Manchester United

Il Manchester United ha annunciato di aver "revocato" il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea russa Aeroflot, a seguito dell'invasione dell'Ucraina.



"Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di Aeroflot" annuncia lo United in una nota e sul proprio sito. "Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo e inviamo inostri pensieri a coloro che sono stati colpiti", aggiunge il Manchester United. Aeroflot era sponsor ufficiale del club dal2013.