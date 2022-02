Volley superlega: Civitanova batte Trento al tie break

La Cucine Lube Civitanova supera 3-2 (20-25, 25-20, 17-25, 25-22, 15-13) l'Itas Trentino nel recupero della terza giornata di ritorno della Superlega 2021/2022.



Grande battaglia all'Eurosuole Forum, con gli uomini di Blengini che si trovano in svantaggio anche nel tie-break ma riescono a recuperare e conquistare così due punti importanti. La Lube infatti si conferma al secondo posto della classifica, ma stacca di una lunghezza proprio la squadra di Lorenzetti.



Tre punti invece per la Sir Safety Perugia, che in casa batte 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) una combattiva Gioiella Prisma Taranto nel recupero della quarta giornata. I Block Devils di Grbic consolidano così il primo posto in classifica salendo a quota 47 punti, frutto di 15 vittorie e due sole sconfitte.



Classifica: Sir Safety Conad Perugia 44 punti; Cucine Lube Civitanova 39; Itas Trentino 38; Leo Shoes PerkinElmer Modena 33; Allianz Milano 26; Gas Sales Bluenergy Piacenza 25; Vero Volley Monza 22; Gioiella Prisma Taranto 20; Verona Volley 19; Kioene Padova 18; Top Volley Cisterna 17; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12; Consar RCM Ravenna 2.