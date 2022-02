Roma: distrazione al legamento collaterale per Ibanez

Roger Ibanez

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, per la Roma arrivano brutte notizie anche sul fronte infortuni. Roger Ibanez, infatti, costretto al cambio durante la sfida di San Siro per un problema al ginocchio sinistro, ha riportato una distrazione al legamento collaterale.



Stop di più di un mese, con il difensore che salterà sicuramente le gare in campionato con Sassuolo, Verona, Spezia, Atalanta e Udinese, oltre alle due sfide degli ottavi di finale di Conference League, in programma il 10 e il 17 marzo.



Proverà a tornare per il derby con la Lazio del 20 marzo, ma anche in quel caso le sue condizioni saranno da valutare. Per quanto riguarda Tammy Abraham invece nulla da segnalare. Anche lui però era uscito malconcio dalla sfida di Coppa. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la prossima gara con il Sassuolo.