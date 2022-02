Gravina: "Plusvalenze? serve fare chiarezza"

Il n.1 Figc Gabriele Gravina

"Dopo diversi mesi, forse anche anni, di veleni, illazioni e ipotesi varie, la posizione della Figc è che sia fatta chiarezza. Continuo a ribadire che il concetto di plusvalenza è fondamentale nell'economia di mercato. Il tema e capire il modo in cui si arriva a valorizzare alcune plusvalenze".



Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla notizia di chiusura indagine da parte della Procura federale sulle plusvalenze. "Se ci sono degli elementi oggettivi - spiega il capo del calcio italiano a margine di un evento a Roma - che fanno deviare dalla normale gestione delle operazioni di bilancio è giusto che queste vengano perseguite. Dobbiamo stare attenti a non confondere quelli che sono dati di bilancio cosiddetti a specchio, basarci solo su supposizioni è un terreno molto scivoloso".



"Abbiamo il dovere di individuare una strada che elimini questo problema. L'unico modo non è trovare elementi oggettivi, ma capire in che modo escludere eventualmente le plusvalenze da valutazioni complessive nell'ambito di criteri che riguardano le nostre licenze nazionali", ha concluso Gravina.