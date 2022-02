A Barcellona Hamilton subito leader

Alle spalle del pluricampione del mondo il compagno di team George Russell con1:19.233 ottenuto con la gomma C5. Terzo tempo per il messicano Sergio Perez (Red Bull) in 1:19.556 con gomme C4, le soft normali, e quarta posizione per il campione del mondo Max Verstappen, che ha girato in 1:19.756 con gomme medie a conferma di una RB18 davvero efficiente.

Quinta posizione per Sebastien Vettel (Aston Martin) in 1:19:824 con gomma C5 la più morbida del lotto, sesta per il ferrarista Charles Leclerc, in 1:19.831 con gomma media, mentre è settimo il suo compagno di scuderia, Carlos Sainz, con il tempo di 1:20.072. In tutto le Ferrari hanno percorso oltre 400 giri, con una certezza: l'affidabilità della F1-75. A prescindere dai tempi ottenuti, la cosa importante è che i vari team hanno potuto provare in pista le nuovissime monoposto con aerodinamica modificata, frutto di un profondo cambio del regolamento che dovrebbe ridurre il divario di prestazioni tra le squadre.

Al momento sembra chiaro che ai vertici troviamo le stesse scuderie di prima, Mercedes e Red Bull, che nel 2021 hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Mercoledì e ieri McLaren e Ferrari si erano messe in evidenza, quasi a voler confermare il loro ruolo di di outsider del prossimo Mondiale e facendo in modo che i loro tifosi possano sperare in soddisfazioni e giorni migliori dopo anni non esaltanti.



Oggi, invece, mentre molti team, in particolare l'Alpine francese (solo 12 giri per Alonso), hanno avuto problemi di affidabilità, la Mercedes ha preso il sopravvento. Prima con il nuovo pilota George Russell, arrivato al posto di Valtteri Bottas passato all'Alfa Romeo, e poi con Hamilton che in 1:19.138 ha ristabilito la propria superiorità, trovando subito il passo giusto con la nuova vettura e, soprattutto, le nuove gomme con un diametro maggiore di una dozzina di centimetri.

Adesso scuderie e piloti avranno altri tre giorni di test in Bahrain (10-12 marzo) per continuare a lavorare su queste vetture così cambiate rispetto al passato, e in particolare per comprendere il fenomeno del porpoising, che vede le monoposto rimbalzare su e giù in linea retta, per via del nuovo effetto suolo, o risucchio, che schiaccia la monoposto sull'asfalto.

Intanto a fare notizia è stata la Haas, che si è presentata in pista con vetture dalla livrea completamente bianca, avendo rimosso i colori del suo main sponsor, la compagnia russa Uralkali che ha gli stessi colori della bandiera. Il dg del team Guenther Steines ha precisato che "una decisione sullo sponsor verrà presa al più presto". Anche perché riguarderà anche il destino del pilota Nikita Mzepin, anche lui russo come il patrocinatore.