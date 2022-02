Fontana: "Felice per il record"

Pechino 2022 | La squadra azzurra vincitrice della medaglia d'argento nello short track

Arriva sempre dal ghiaccio la seconda medaglia dell'Italia nella giornata olimpica. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli conquistano uno storico argento nello short track, è il miglior risultato di sempre nella staffetta mista. Nei pattini di Pietro Sighel, gli ultimi concitati metri. Il pattinatore trentino prova a strappare il gradino più alto del podio alla Cina allungando una gamba.



Pochi centimetri che fanno la differenza: “Anche se a meno di due giri la medaglia era assicurata, io ci ho provato fino alla fine. È mancato poco, ma è un argento che gratifica tutto il lavoro fatto. Un grande risultato”.



Nel successo di squadra risalta quello personale di Arianna Fontana. Sale sul podio per la quinta edizione consecutiva dei Giochi invernali, 9 le medaglie olimpiche conquistate in carriera, un record: “Sono contenta di aver battuto il record. Abbiamo tante gare davanti e questa medaglia è una bella spinta”.



Un successo cercato tanto da Yuri Confortola, anche lui alla quinta Olimpiade, per il primo e inaspettato podio: “Dopo cinque tentativi ci sono riuscito. La squadra mista non era tra i miei obiettivi a inizio stagione. Lo è diventato negli ultimi mesi. Sono doppiamente felice di questo risultato e di far parte di questa squadra”.