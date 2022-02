Crisi Ucraina: finale Champions rimane in Russia

Champions League

"La Uefa sta monitorando in maniera costante e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede".



Con queste concise parole la Uefa ha voluto spegnere sul nascere le voci secondo le quali l'evolversi della crisi tra Russia e Ucraina, con lo spettro di una possibile guerra, potrebbe indurre l'ente calcistico europeo a cambiare sede alla finale di Champions League in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo. Il problema rimane d'attualità, ma per ora di cambiare città e stadio non se ne parla.



Nel frattempo continuerà l'attento monitoraggio dell'evolversi della situazione. Le voci di un possibile cambio di sede per la finale di Champions erano state alimentate dai tabloid inglesi, e in particolare dal Daily Star che, tirando l'acqua al mulino di casa, ha scritto che Wembley sarebbe la prima alternativa qualora la Uefa decidesse di non far disputare la finalissima del 28 maggio in Russia.



Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato in merito alla situazione: "La Russia non può ospitare tornei di calcio nel momento in cui invade Paesi sovrani" (..) "E' fondamentale che il presidente Putin capisca che quello che sta facendo provocherà una situazione disastrosa per la Russia."



Per avvalorare l'ipotesi di cambio di sede per la finale di Champions il Daily Star sottolinea poi che l'idea potrebbe essere presa in seria considerazione soprattutto se in finale dovessero arrivare due club inglesi tra i quattro approdati agli ottavi (Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester).



Per ora la sede rimane San Pietroburgo ma forse se ne riparlerà alla luce degli eventi. Intanto però il problema della crisi russo-ucraina inizia a ripercuotersi anche sul mondo sportivo. Alcuni giocatori della Superlega russa di pallavolo, di nazionalità statunitense avrebbero già chiesto alla loro ambasciata il da farsi.



C'è qualche apprensione anche per i Mondiali maschili che la Fivb, federazione internazionale del volley, ha messo in calendario in Russia dal 26 agosto all'11 settembre di quest'anno.



Intanto potrebbe diventare problematico per le squadre di club recarsi in Russia per giocare i match della Coppe europee, mentre è stata annullata la tappa di 'snow volley' prevista a Truskavents, in Ucraina in questo fine settimana.