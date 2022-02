Basket, Eurolega donne: Venezia vince in casa del Montpellier

Preziosa vittoria in Francia per l'Umana Reyer Venezia nel Gruppo A dell'Eurolega femminile.



Le lagunari di coach Mazzon hanno espugnato il parquet del Lattes Montpellier per 74-52, strappando così alle transalpine la quarta piazza in classifica, l'ultima per accedere direttamente ai play-off.



Per il quintetto veneto, 21 punti di Bastagno, top-scorer della serata, e 16 di Thornton.