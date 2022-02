Superlega: Cisterna sorprende Modena al tie-break

Vittoria in trasferta per la Top Volley Cisterna sul campo di Modena nell'anticipo della 10ª giornata di ritorno della Superlega.



Avanti 2-0, la squadra laziale ha subito la rimonta della Leo Shoes Perkin Elmer ma alla fine si è imposta per 3-2 (33-31, 25-12, 19-25, 17-25 15-8) dominando il tie-break.



CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 58, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 45, Leo Shoes PerkinElmer Modena 42, Allianz Milano 34, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Verona Volley 24, Top Volley Cisterna 24, Gioiella Prisma Taranto 23, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Consar RCM Ravenna 2.



1 Incontro in meno: Itas Trentino, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. 3 Incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.



1 Incontro in più: Vero Volley Monza.