Ceferin: "Mondiale biennale, un progetto populista. Non si farà"

Aleksander Ceferin

"Il Mondiale ogni due anni? Sono sicuro che non accadrà perché è una totale sciocchezza. Un progetto populista che distruggerebbe il calcio. Va contro tutti i principi del nostro sport, delle Olimpiadi... Non è solo un male per l'Europa".



Così Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista esclusiva a 'Le Journal du Dimanche' ribadisce il suo no alla proposta della Fifa di un campionato del mondo con cadenza biennale.



"È incredibile che un'organizzazione calcistica possa proporre che i giocatori, che già devono sopportare un carico troppo pesante, di giocare ogni estate un torneo della durata di un mese. Possiamo anche immaginare quanto ciò cannibalizzerebbe il calcio femminile? Non sono sicuro che capiscano, ma sono sicuro che sentiranno il rifiuto dei tifosi, delle autorità, dei governi, dell'Unione Europea", ha aggiunto.