Costa: "A marzo stadi al 100% di capienza"

Stadio vuoto

"Credo che entro la fine del mese di marzo si possa arrivare al 100%. Gli indicatori lasciano ben sperare, possiamo lanciare questo messaggio di speranza".



Questo l'annuncio del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sulla capienza degli stadi in Italia.



Tra fine febbraio e inizio marzo si passerà al 75%, mentre il tutto esaurito è previsto per le settimane successive in Serie A e non solo.



Il focus infatti è proiettato anche e soprattutto sul play-off dei Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord fissato per il 24 marzo.



La sede prescelta è il 'Renzo Barbera' di Palermo che si prepara a riempire ogni seggiolino: "Non mi sento di escludere questa possibilità - ha spiegato Costa in un intervento a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento - In tempo per gli appuntamenti della Nazionale credo si possa avere lo stadio pieno così da far sentire l'apporto dei tifosi: è un obiettivo raggiungibile".



Anche per le attività al chiuso c'è un cauto ottimismo da parte del Governo: "Abbiamo iniziato un percorso di ritorno graduale nei palazzetti e si arriverà anche lì a un aumento della capienza. La pressione sugli ospedali sta scendendo e siamo in grado di dare messaggi positivi".



Il Sottosegretario Costa ha ribadito l'importanza dei vaccini nel combattere la pandemia dichiarandosi "favorevole all'obbligo" per gli atleti perché "soprattutto coloro che hanno grande rilevanza tra i tifosi devono essere degli esempi nella sensibilizzazione".



Delicata anche la questione riguardante la Lega Serie A e la Federcalcio dopo le tensioni sulla riforma voluta dal presidente federale Gabriele Gravina per le leghe: "In tutti i settori bisogna che ci sia un confronto perché le contrapposizioni non portano a risultati positivi. Solo tramite percorsi condivisi si può arrivare a soluzioni migliori e mi auguro che si trovi il momento di confrontarsi e condividere delle scelte assieme", conclude Costa.