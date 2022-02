Napoli senza Insigne ma vuole vincere a Cagliari

Loprenzo Insigne

Pareggiare con Inter e Barcellona, sentirsi tra i più forti ma fare d nuovo i conti con l'infermeria piena.



E' difficile la vigilia del Napoli in vista della sfida di Cagliari, contro una squadra in risalita, che ha agganciato il Venezia e vede un percorso di salvezza in mano all'ex tecnico azzurro Mazzarri.



Spalletti e il tifo azzurro si sono goduti le gare contro i nerazzurri e i blaugrana ma ora hanno di nuovo da contare i giocatori vista l'infermeria che si riempie ogni giorno e oggi ha accolto anche Lorenzo Insigne.



Il capitano dei partenopei ha subito un affaticamento alla coscia destra nell'allenamento di questa mattina e resta quindi a Napoli, senza partire per la Sardegna.



Si aggiunge a Lobotka, Politano, Lozano e Tuanzebe, ancora bloccati, mentre parte per Cagliari Fabian Ruiz, che ha recuperato dalla ferita alla testa nel finale di Europa League.



Il problema resta quindi quello degli esterni d'attacco, perché tra i convocati Spalletti ha di ruolo Mertens e Ounas, con la possiblità se vuole magari di provare la carta Zielinski sulla fascia.



Non facile la situazione per un tecnico che sa sfruttare le fasce e sa avere un'abbondanza in panchina nel momento storico delle cinque sostituzioni.



Ma tocca farlo di nuovo, come in un gennaio pessimo per l'infermeria ma che ha funzionato nei risultati. Molto ci si aspetta da Osimhen, pronto a prendersi sulle spalle l'attacco azzurro, contro una difesa che finora ha preso 46 gol, cifra tra le più alte della serie A.



Dopo il pari del Milan a Salerno, il Napoli sa di dover faretre punti a Cagliari per restare forte nella lotta scudetto, agganciando i rossoneri a 56 punti in un calendario che poi non fa sconti: dopo la sfida con i sardi arrivano tre partite da brividi di seguito: il ritorno con il Barcellona (su cui è stata riaperta la vendita dei biglietti perché lo stadio si può riempire al 75%), la sfida in casa della Lazio e quella al Maradona con il Milan.



Spalletti lo sa ma chiede ai suoi giocatori di dargli 13 risultati di gioia per puntare al massimo: l'idea di squadra resta la stessa, il coraggio da Koulibaly a Osimhen deve continuare a funzionare, anche in pochi a Cagliari, contro un team a cui Mazzarri sta dando un nuovo volto e viene da tre risultati utili consecutivi, con la vittoria da sorpresa in casa dell'Atalanta e i pareggi con Fiorentina ed Empoli.