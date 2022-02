Pioli: "In Coppa Italia vogliamo arrivare fino in fondo"

Stefano pioli

"Del derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante. Sono tre punti importanti per la nostra classifica, ma siamo consapevoli che il cammino è lunghissimo e siamo allo stesso livello dell'anno scorso. Ma quello che conta adesso è solo la partita di domani".



Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Lazio.



"E' il quarto di finale di una competizione dove tutte le grandi squadre vogliono arrivare fino in fondo e noi vogliamo provarci", ha spiegato il tecnico.



"Il trofeo è un obiettivo concreto? L'obiettivo concreto è cercare di eliminare domani la Lazio, un avversario difficile che sabato sera ha vinto una grande partita a Firenze. Hanno un reparto offensivo formidabile. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e fare un passo alla volta", ha aggiunto.



La Lazio "è una squadra allenata e preparata molto bene, servirà una partita attenta, cercare di chiudere bene gli spazi, di essere molto compatti e creare delle soluzioni in fase offensiva che potranno metterli in difficoltà. Valuteremo le condizioni ma sicuramente scenderà in campo la formazione migliore", ha proseguito Pioli.



"Derby gara della svolta per Giroud? I detrattori e le critiche ci sono sempre, è normale. Ma quello che conta - ha aggiunto il tecnico - è la fiducia che abbiamo noi nelle nostre qualità, nei nostri giocatori e nel nostro modo di giocare. Olivier sta dimostrando di essere il giocatore per il quale è stato acquistato, un giocatore di valore, una persona di grande spessore, un giocatore che sta dando un grande apporto alla squadra".



Pioli si è poi soffermato su altri singoli. "Tomori ieri ha fatto un buon allenamento, sta sicuramente meglio, più allenamenti riesce a mettere nelle gambe più crescerà nella condizione. Penso che possa essere disponibile per domani, vedremo se giocherà dall'inizio o a partita in corso. Rebic? Vediamo se sarà disponibile".



Maignan "è un portiere forte, lo sta dimostrando, ne eravamo tutti convinti. E' un ragazzo molto determinato e ambizioso, sta dando tanto e deve continuare così", ha continuato.



Quanto a Ibrahimovic, "è un leone in gabbia, la sua motivazione e ambizione è aiutare la squadra in campo, sta facendo di tutto per recuperare. Sicuramente non sarà della partita domani, vediamo per le prossime".



Sulla sintonia con l'ambiente rossonero, Pioli ha commentato: "Il club approva una regola che approvo totalmente, quella della meritocrazia. Ti mette a disposizione il meglio, ti dà la possibilità di lavorare bene, ti giudica e se lo meriti ti rinnovano il contratto. Vale per me e per i giocatori. E' un aspetto molto importante, bisogna dimostrare di essere da Milan. Se vorrei restare a vita? Qui sto bene, questo è sicuro".