Gravina: "Mancini con noi a lungo"

Così Gabriele Gravina, presidente delle Figc, ai microfoni di 90esimo minuto, trasmissione in onda su Rai 2 La speranza è che lo stadio Barbera, che ospiterà il playoff mondiale con i macedoni, possa presentarsi con il tutto esaurito."Il 100% dopo il 75% di questi giorni è un messaggio di speranza per il nostro paese - ha aggiunto Gravina -. Settantacinque percento o 100% in termini di gestione in termine di organizzazione è una piccola differenza".Il numero uno della Federcalcio si è anche soffermato sull'ipotesi di rinviare la giornata di campionato che precede lo spareggio playoff in programma il prossimo 24 marzo. "Ne stiamo parlando da diverso tempo, anche se non c'è una richiesta scritta - ha sottolineato Gravina -. Lo hanno fatto anche altre Federazioni coinvolte in questi spareggi per la qualificazione. Credo che la nostra nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida. Per il rinvio la vedo complicata, ma forse possiamo dare qualche giorno in più all'Italia con qualche anticipo e qualche posticipo. Ci proveremo fino in fondo".Gli azzurri sono reduci dal successo di Euro2020, ma adesso la fondamentale sfida per la qualificazione ai mondiali del Qatar: "Futuro Mancini? Abbiamo avviato un progetto importante. Prima delle fase finale del campionato Europeo, abbiamo trovato l'accordo per andare avanti insieme. Faremo di tutto per qualificarci, ma Mancini è protagonista di un progetto che andrà avanti a lungo".Il calcio italiano, anche a causa della pandemia, è in difficoltà dal punto di vista economico: "E' arrivato il momento di fare una distinzione molto pragmatica fra quelli che sono gli indicatori legati alle licenze nazionali per l'iscrizione al campionato e quelli che sono gli indicatori che sono indispensabili per mettere sotto controllo la fase della gestione all'interno del nostro campionato - ha spiegato Gravina -. Lo dico perché il giorno 16 tutte le società hanno pagato e si sono messe in regola grazie ad una forte ricapitalizzazione da parte delle società che con grandissimi sacrifici vengono incontro a quelle che sono le reali esigenze del loro contro economico. Altra cosa invece è il momento della gestione. Noi lavoriamo in queste due direzioni: al momento dell'iscrizione dobbiamo sciogliere le riserve su una società per capire se fra attività e passività ha le risorse per poter affrontare il campionato".Infine, il presidente della Figc si è soffermato sull'importanza dei settori giovanili e su come valorizzarli: "L'unica politica è quella di credere nelle infrastrutture e nei vivai. I giovani selezionabili per le nazionale sono il 30%, c'è una tendenza a non valorizzare i nostri vivai - ha concluso Gravina -. Questo è un grosso errore, si dente a valorizzare i giovani stranieri".