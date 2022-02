Sarri: "Col Porto sarà difficile, ma non impossibile"

Maurizio Sarri

"Il Porto è una squadra forte che sarebbe competitiva anche in Italia. La partita di andata ci ha detto che sarà difficile, ma non impossibile".



Lo ha dichiarato l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri in vista della sfida contro il Porto, valida per il ritorno dello spareggio di Europa League.



Nessun calcolo in vista del big match in campionato contro il Napoli: "Non ci penso - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Venerdì mattina penseremo al campionato, ora non voglio fare calcoli perché basta un'ammonizione o un infortunio per farli saltare".



"Pedro? Sembra che l'infortunio sia un po' meno grave di quello che temevo. Ma è presto per parlare di tempi di recupero. C'è una cura cortisonica che poteva accorciare i tempi, ma è vietato dalle nuove norme antidoping. Mi sembra che queste regole vietino più le cure che il doping: se uno vuole curarsi col cortisone, perché non può farlo? Non mi sembra giusto".



"Acerbi è guarito dal punto di vista medico, non è al massimo in termini di efficienza di prestazioni. Speriamo di portarlo nella giusta condizione molto velocemente. Non può iniziare la partita, vediamo se sarà in panchina".



Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri sulle condizioni di Francesco Acerbi, reduce dalla ricaduta di un infortunio muscolare. In vista del match contro il Porto, c'è ottimismo per Immobile: "Vediamo come sta, non ha avuto un lungo stop. Decidiamo dopo la rifinitura".



Si prepara Cabral dal 1': "L'inserimento è difficile, non è semplice ma il ragazzo è sveglio e attento". L'ex Sporting dovrebbe partire al posto di Zaccagni, squalificato: "Assenza pesante perché è forte e stava facendo bene", ha concluso Sarri.



"Io voglio giocare per vincere in tutte le competizioni, possiamo arrivare fino in fondo. Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque, siamo forti e quando lavoriamo bene possiamo dar fastidio a tutti. Domani possiamo vincere".



Queste le dichiarazioni di Luis Alberto in conferenza stampa.



Di fronte ci sarà "una squadra forte e dura. In Portogallo siamo riusciti a trovare spazi importanti con la costruzione dal basso, domani avremo anche l'aiuto fondamentale di Immobile. Ma non ci sarà Zaccagni che è uno dei più forti con cui ho giocato", aggiunge lo spagnolo che sul futuro non ha dubbi: "Alla Lazio sto bene ed ho ancora tre anni di contratto, se resterò qui sarò felice".