Gasperini, "Il campo è la medicina migliore"

"Ritornare in campo e giocare è la medicina migliore, anche per toglierci dalle polemiche pesanti di domenica scorsa e non solo". Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League con l'Olympiacos, accenna alla sconfitta tra le polemiche a Firenze: "Siamo in emergenza soprattutto in attacco tra le assenze di Muriel, Zapata e anche Miranchuk, ma in condizioni menomate siamo stati comunque capaci di giocarcela con Inter, Lazio e Juve, segniamo sempre e non sempre ce li convalidano", osserva il tecnico dell'Atalanta nella conferenza stampa dallo stadio Karaiskakis. "Abbiamo più soluzioni, ma non è stata fatta alcuna valutazione su eventuali svincolati, anche perché Duvan s'è fatto male a mercato chiuso".



Gasperini si esprime sull'ingresso della cordata di Stephen Pagliuca in società: "Quando il presidente Antonio e Luca Percassi (amministratore delegato, ndr) mi hanno avvisato, è stato un momento di grande emozione, per la sensazione di aver fatto qualcosa di davvero importante per attirare l'interesse di questi gruppi statunitensi. Si chiude un'era, si può crescere e diventare più forti e vincenti".