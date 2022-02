Diritti tv esteri Premier League: 5,3 miliardi di sterline, è record

Premier League

Nuovo record per la Premier League.



Dopo aver venduto i diritti televisivi domestici per il triennio 2024/2027 per 5,1 miliardi di sterline, il campionato inglese ha ottenuto altri 5,3 miliardi per i diritti esteri (oltre 6 miliardi e 250 milioni di euro).



Lo riferisce "The Sun". La Premier si conferma così il torneo nazionale più apprezzato al mondo e già riflette, con largo anticipo, sulla programmazione dei prossimi anni.



Il primo passo è l'eliminazione di ogni restrizione legata alla pandemia entro fine stagione: i club vogliono tornare alla situazione pre-Covid e poter gestire con libertà le riprese televisive degli allenamenti, le conferenze stampa pre-partita, nonché alleggerire tutte le regole sanitarie previste per frenare la diffusione della pandemia.