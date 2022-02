Italiano: "Noi bravi e fortunati"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, analizza così la vittoria contro l'Atalanta ( 2-3 il risultato finale ).Un successo arrivato al 93° e che vale la semifinale di Coppa Italia. Di Milenkovic la rete decisiva, di Piatek i primi due gol."Vlahovic? Oggi godiamoci questa vittoria. Sono contento per Piatek, si sta allenando benissimo, deve immediatamente entrare nei nostri meccanismi. I due gol sono un premio, vincere a Bergamo non è mai semplice, dobbiamo esserne fieri"."Lavoriamo duramente - ha proseguito l'allenatore viola - sappiamo che gli alti e i bassi non devono accadere spesso. Sono contento dell'atteggiamento che poi portano in campo i ragazzi. Abbiamo reagito dopo il ko con la Lazio. Poi conoscete l'Atalanta, venire qui e superare il turno non è facile".