Italiano: "Contro l'Atalanta posta in palio alta"

Vincenzo Italiano

Quella di domani contro l'Atalanta "e' una partita importante. Ho visto già il primo quarto di finale e sono partite sentitissime, tutti ci tengono a superare il turno e ci teniamo anche noi. Arriviamo da una sconfitta non bella, dopo pochi giorni abbiamo una partita così importante, e vogliamo ben figurare".



Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara in programma domani al 'Gewiss stadium' di Bergamo fra Atalanta e Fiorentina valida per i quarti di finale di Coppa Italia.



"L'Atalanta sappiamo quanto sia forte e quale squadra importante sia, soprattutto in casa - ha aggiunto Italiano - Dobbiamo fare una grande partita perché la posta in palio è alta".



"Sarebbe bello un sorteggio integrale fin dall'inizio" con la possibilità di poter vedere "anche alla prima partita di Coppa Italia un Inter-Fiorentina o un Fiorentina-Alessandria, Fiorentina-Cosenza o un Juve-Fiorentina, perché vedendo quel che accade in altri paesi, soprattutto in Inghilterra con scontri fra squadre anche di altre categoria, si riempono gli stadi".



"Questa sarebbe una formula che mi piacerebbe vedere però ci dobbiamo adeguare. Noi siamo stati bravi ad arrivare a questa griglia fino ai quarti, adesso affrontiamo una delle squadre più forti d'Italia e vedremo di quello che siamo capaci". Italiano ha risposto così a chi gli ha chiesto se sia d'accordo con quanto affermato ieri da Maurizio Sarri che ha definito la Coppa Italia la competizione piu' antisportiva del mondo in quanto costruita appositamente, secondo l'allenatore della Lazio, per far arrivare in fondo solo le squadre più forti.