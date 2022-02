Benfica - Ajax 2-2

. Per due volte avanti gli olandesi ospiti, ma i portoghesi non ci stanno e riescono a tenere in piedi il discorso qualificazione. Si deciderà tutto il 15 marzo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gonçalo Ramos a sostegno di Nunez è la scelta di Verissimo che chiede qualità in mediana a Taraabt e spinta sulle fasce a Rafa Silva e Everton. Ten Hag lascia in panchina Klaassen e affida le chiavi del centrocampo a Gravenberch e Alvarez. Antony, Berghuis e Tadic agiscono sulla trequarti alle spalle di Haller.Partono subito più aggressivi gli olandesi ma è di Vertonghen, colpo di testa facile preda di Pasveer, il primo tiro della partita. Antony strozza la conclusione e non mette paura a Vlachodimos, l'Ajax però dopo 18' va già avanti: Tagliafico scippa il pallone dai piedi di Grimaldo, scambia con Antony e crossa sul secondo palo dove capitan Tadic è solissimo e con l'interno piede destro batte il portiere. La reazione del Benfica non si fa attendere anche se il gol dell'1-1, quando arriva, porta l'insolita e involontaria firma del più pericoloso tra i giocatori avversari.Sugli sviluppi di corner infatti, Vertonghen si libera sulla sinistra e mette un pallone forte e teso a centro area dove arriva la sfortunata deviazione di Haller su cui non può nulla Pasveer. Ci mette appena tre minuti il bomber ivoriano a farsi perdonare. Traversone di Timber e tocco di Haller: Vlachodimos respinge ma sui piedi dell'attaccante che con il comodo tap in può siglare il suo 11° gol in 7 partite di Champions. L'Ajax spinge e sfiora il tris prima dell'intervallo quando il palo dice no ad Alvarez e sul rimbalzo del pallone Haller non trova la zampata vincente. Il Benfica è stordito e servono i 15 minuti negli spogliatoi per ricaricare le pile.Al rientro in campo c'è un'altra gara: i ritmi si alzano e i portoghesi crescono. Un tiro di Everton, deviato, mette i brividi a Pasveer. Poi Nunez non arriva per un soffio sul suggerimento di Rafa Silva. L'Ajax si fa vedere con un tentativo alto di Tadic e Vlachodimos respinge un'incursione di Mazraoui. Dall'altro lato ci pensa Timber a fermare Ramos, lanciato in porta da Silva. Nessun difensore olandese può nulla quando in contropiede Ramos calcia e sulla respinta a mano aperta di Pasveer arriva Yaremchuk a firmare il 2-2: gol e dedica alla sua Ucraina nel momento di massima crisi politica. Il finale è vibrante, fioccano spazi e occasioni ma nessuno riesce a essere davvero pericoloso. E' tutto aperto, appuntamento tra tre settimane per il ritorno in Olanda.