Le piste delle Olimpiadi Made in Italy

i sono robot che richiamano le persone che non indossano la mascherina. Altri che preparano piatti caldi da consumare nella mensa del media center. Negli alberghi viaggiano per i corridoi come moderni concierge, pronti ad aiutare gli ospiti e a portare tutto il necessario a chi è in quarantena. C’è addirittura un robot che prepara i cocktail. Un treno ipertecnologico ( ne abbiamo parlato qui ) corre tra le tre località dei Giochi con uno studio a bordo che trasmette immagini ad alta definizione e in movimento. Saranno le prime Olimpiadi trasmesse in 8k. La Cina ha sfoderato tutte le sue carte migliori per ospitare la 24esima edizione dei Giochi invernali. Tecnologia in primis e rigorosamente Made in China. Ma, c’è qualcosa che ancora non sa fare: battere le piste da sci dove atleti di tutto il mondo gareggeranno nei prossimi giorni. Sembra paradossale. Eppure, un’azienda di Bolzano ha percorso la via della seta fino a Pechino con 50 veicoli. I battipista sono stati impiegati per la realizzazione delle piste dello sci alpino nel N, per le piste didove si svolgeranno le competizioni di freestyle, in quelle didove saranno di scena le discipline nordiche e a, dove sono previste le gare acrobatiche dello snowboard, Big Air. E per la prima volta tutte le attività verranno coordinante con l’ausilio di un software che misurerà l’altezza della neve e aiuterà gli operatori dei battipista a muoversi con maggiore precisione. Il programma incrocia i dati satellitari con un modello tridimensionale del tracciato e rende i mezzi più efficienti e pronti ad andare dove c’è bisogno. L’azienda altoatesina è una di quelle eccellenze del nostro Paese inimitabile. Tecnologia Made in Italy che splende in oriente.