Bach: "Evitati i vecchi fantasmi del boicottaggio"

Thomas Bach

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 godono del "forte sostegno della comunità internazionale": il presidente del Cio, Thomas Bach, ha elogiato il messaggio unificante emerso dai Giochi capace di respingere "fantasmi del boicottaggio del passato".



Bach, parlando alla 139/esima sessione del Comitato olimpico internazionale, ha sottolineato che "è possibile competere a vicenda per il premio più alto, vivendo insieme pacificamente e nel rispetto".



La comunità internazionale, ha aggiunto Bach durante i lavori trasmessi in streaming, "sostiene molto questi Giochi olimpici Invernali perché questo messaggio unificante è ancora più importante nel nostro mondo diviso oggi".



L'avvicinamento ai Giochi è stato dominato dai timori per il Covid-19 e le accuse sulle violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare sulla stretta a danno delle minoranze musulmane dello Xinjiang, in particolare di etnia uigura. Malgrado Pechino abbia negato ogni addebito, un gruppo di nazioni guidate dagli Stati Uniti, con e tra cui Australia, Belgio, Gran Bretagna, Canada, Danimarca, Estonia, Lituania e Nuova Zelanda hanno deciso di non inviare funzionari del governo ai Giochi come parte del boicottaggio diplomatico dell'evento.



Pechino 2022, tuttavia, ha evitato un vero e proprio boicottaggio, dato che nessun Paese ha ritirato i propri atleti. Bach ha rilevato che il messaggio unificante dei Giochi Olimpici è arrivato ai politici, sottolineando che i Giochi possono essere separati dalle "dispute politiche".