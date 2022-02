Superlega: Trento ospita Taranto

Sebastian Sole'

La SuperLega di volley in campo nel fine settimana per il ventunesimo turno di regular season. L’Itas Trentino sarà protagonista del primo match della giornata di domenica 13 febbraio, ospitando alla BLM Group Arena di Trento la Gioiella Prisma Taranto. Fischio d’inizio fissato per le ore 15; diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv. La formazione trentina si appresta a giocare l’ultima partita casalinga del suo mese di febbraio (successivamente sono previste tre trasferte consecutive: Cannes, Padova e Piacenza) con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre stop consecutivi molto differenti fra di loro. Ci proverà senza poter contare sull’importante apporto della sua coppia serba di centrali; Lisinac è infatti alle prese con il riacutizzarsi di un dolore lombare, mentre Podrascanin ha riportato una minima lesione muscolare del retto addominale, negli esami svolti giovedì mattina. Per questo motivo a referto domenica pomeriggio saranno inseriti anche due centrali dell’UniTrento Volley (la squadra juniores di Trentino Volley che disputa il campionato di Serie B): Francesco Simoni, classe 1999, e Stefano Coser, classe 2001 - quest'ultimo già in panchina giovedì sera. Uno dei due potrebbe trovare posto in campo qualora Angelo Lorenzetti decidesse di non confermare Cavuto al centro della rete, soluzione tattica adottata in Champions League. Regolarmente a disposizione, invece, il capitano Matey Kaziyski.



“Ripartiamo dallo spirito messo in campo e mostrato negli ultimi due set del match di giovedì sera contro Perugia per provare a tornare subito a correre e ritrovare la vittoria - ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino presentando l’appuntamento - . Abbiamo qualità caratteriali ancora prima di quelle tecnico-tattiche per farlo, anche in una situazione di emergenza al centro della rete come quella stiamo affrontando. Ci troveremo di fronte una Taranto che avrà voglia, a sua volta, di riscattare la sconfitta di Vibo di metà settimana; dovremo quindi essere bravi a raggiungere subito il ritmo di gioco adatto ad una partita che mette in palio punti importanti per le rispettive classifiche”. Per Trentino Volley si tratterà della 31^ partita ufficiale della stagione in corso, la 922^ della propria storia, la 425^ di sempre fra le mura amiche, in cui andrà alla ricerca della 643^ vittoria assoluta (la 336^ alla BLM Group Arena, dove in campionato è sempre andata a punti).



La sconfitta di mercoledì sera a Vibo Valentia, nel recupero del quattordicesimo turno, non ha compromesso la corsa alla salvezza della Gioiella Prisma Taranto. Malgrado il ko in quattro set in Calabria, la formazione allenata da Vincenzo Di Pinto continua infatti ad avere cinque punti di margine sulla stessa Tonno Callipo penultima della classe; un bottino importante, che i pugliesi si sono costruiti grazie ad un ottimo avvio di girone di ritorno, in cui hanno vinto tre delle sei partite giocate ed incamerato nove dei venti punti totali vantati in classifica. Gli ultimi due sono arrivati proprio in trasferta due settimane fa a Padova col successo per 3-2 alla Kioene Arena conquistato grazie alla grande prova di Marco Falaschi (mvp della serata). Il regista toscano è risultato positivo al Covid-19 proprio alla vigilia della sfida di mercoledì sera; al suo posto al palleggio dovrebbe quindi di nuovo trovare spazio l’australiano Dosanjh, da mettere in diagonale al giovane opposto Stefani, Campione del Mondo Under 21 e compagno di nazionale di Michieletto. Su palla alta le certezze sono rappresentate da Joao Rafael e Randazzo, mentre al centro si sta facendo notare particolarmente Di Martino (secondo blocker del torneo con 44 muri vincenti), che agisce in coppia con Alletti. Un infortunio di gioco sta invece costringendo il libero Laurenzano a restare fermo ai box in questa fase del campionato, dopo una prima parte di assoluto livello, come racconta bene la sua quinta posizione nella classifica dei ricevitori (media ponderata). Qualora non dovesse essere del match, al suo posto in campo ci sarà Pochini.