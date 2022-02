Nadal vince ad Acapulco

Rafael Nadal ha battuto 6-4 6-4 il britannico Cameron Norrie nella finale del torneo Atp di Acapulco, per lo spagnolo si tratta della quarta affermazione nel torneo.



Il 35enne n.5 al mondo rimane così imbattuto nel 2022 e quello in terra messicana è il suo 91° titolo in carriera, dopo aver vinto quest'anno già il torneo di Melbourne e l'Australian Open.