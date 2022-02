Milan: agenti di Botman in sede

Sven Botman

Ancora in corsa per Scudetto e Coppa Italia, il Milan pensa già a rinforzare la squadra per la prossima stagione. Oggi nella sede rossonera di Via Aldo Rossi sono arrivati gli agenti del difensore Sven Botman.



Il 22enne centrale del Lille è l'obiettivo dichiarato del Milan, che già nel mercato di gennaio aveva fatto un sondaggio. I membri dell'agenzia Muy Manero, tra i quali Nikkie Bruinenberg e Francesco Miniero sono arrivati nel primo pomeriggio a Casa Milan per incontrare Paolo Maldini e Ricky Massara.



Gli agenti del giocatore olandese ieri sera hanno assistito dalla tribuna di San Siro alla partita di Coppa Italia vinta dal Milan contro la Lazio.