Europa League: Immobile non parte per Oporto

Immobile dolorante dopo l'infortunio alla caviglia

Ciro Immobile non prendera' parte alla trasferta europea di Oporto. Bruttissima notizia per la Lazio in vista dell'andata dei sedicesimi di Europa League, in programma domani allo stadio Do Dragao con calcio d'inizio alle 21.00.



I biancocelesti saranno costretti ad affrontare il Porto senza il proprio bomber, fermato da alcuni sintomi influenzali come sottolineano i vari portali di fede laziale. Immobile non ha neanche preso parte all'allenamento mattutino prima della partenza: Maurizio Sarri quindi sara' costretto a schierare il tridente leggero con Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, con quest'ultimo che verosimilmente agira' da falso nove.