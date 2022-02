Bastianini da record nei test di Motogp a Sepang

All'insegna di Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) la seconda giornata di Test Ufficiali in Malesia sulla pista di Sepang.

L'italiano è diventato il pilota Motogp più veloce di sempre sul Sepang International Circuit fermando il tempo a 1'58"131, appena 26 millesimi di secondo più veloce di Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Jorge Martin (Pramac Racing) ha invece realizzato il terzo tempo con un distacco di 112 millesimi.



I tempi sono rimati praticamente invariati a quelli della prima parte dei test perchè la pioggia è diventata protagonista e ha reso più arduo il compito dei piloti in pista. Distacco praticamente identico (0"130) per Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) e Maverick Viñales (Aprilia Racing), rispetivamente in quarta e quinta posizione.



Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha ottenuto il sesto tempo (0"134); i Campioni del Mondo in carica del titolo Costruttori e a Squadre, sveleranno domani la Desmosedici GP22.

Settimo tempo per il francese Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) a 0"182, mentre si è comportato bene, soprattutto con la pioggia, l'ex campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0"201.



A chiudere la top ten dei tempi Johann Zarco (Pramac Racing) a +0"282 e Pol Espargaro (Repsol Honda Team) a +0"289.