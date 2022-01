Coppa Italia: è Perugia l'ultima semifinalista

Perugia

Si completa il quadro della Final Four della Coppa Italia SuperLega in programma sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 all'Unipol Arena di Bologna.



L'ultima semifinalista arriva dal PalaBarton dove la Sir Safety Conad Perugia capolista in campionato piega la Kioene Padova di Jacopo Cuttini per 3-0 (parziali 25-15, 25-23, 25-21).



I Block Devils se la vedranno in semifinale contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza mentre l'altra sfida vedrà affrontarsi Itas Trentino e Allianz Milano.