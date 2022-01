Monza batte 3-0 Busto Arsizio

casalmaggiore trentino 1-3

Monza si scrolla di dosso la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia per mano di Chieri e davanti al proprio pubblico fa suo il derby lombardo contro Busto Arsizio, nell'unica gara disputata nella prima di ritorno della serie A1 femminile di volley.



Finisce 3-0 per le brianzole (25-21, 25-19, 25-16 i parziali), trascinate da Stysiak (22 punti).



Per le rosabl├╣ ottava vittoria di fila in campionato, dove agganciano provvisoriamente Conegliano in vetta, mentre le Farfalle, che vedono interrompersi una striscia positiva che durava da tre gare, restano ferme a quota 26.



CLASSIFICA: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, Vero Volley Monza 31 punti; Igor Gorgonzola Novara 28; Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio 26; Reale Mutua Fenera Chieri 22; Il Bisonte Firenze 17; Bosca S.Bernardo Cuneo 16; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, Delta Despar Trentino 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8.