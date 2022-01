A Sydney trionfa Karatsev

Aslan Karatsev e Andy Murray

Aslan Karatsev ha vinto il "Sydney Tennis Classic", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 521.000 dollari che si è disputato sul cemento dell'Olympic Park Tennis Center.



Il russo, prima testa di serie e numero 20 Atp, si è imposto in due set sull'ex numero 1 del mondo Andy Murray con un duplice 6-3.



In campo femminile il successo è andato a Paula Badosa.



La spagnola, testa di serie numero 5, si è imposta sulla ceca Barbora Krejcikova, terza forza del tabellone, in tre set con il punteggio 6-3, 4-6, 7-6 (4).



Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati sconfitti nella finale del doppio.



I due italiani, nel match che assegnava il titolo sulla Ken Rosewall Arena, hanno ceduto per 7-5 7-5 all'australiano John Peers e allo slovacco Filip Polasek, terzi favoriti del seeding.