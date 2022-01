Berrettini vince la maratona con Alcaraz. Out Sonego e Giorgi

Matteo Berrettini

Carlos Alcaraz è destinato a grandi cose, ma il presente dice ancora Matteo Berrettini.



L'azzurro ha trionfato nel terzo turno degli Australian Open al termine di un match - come da pronostico - durissimo contro il baby prodigio spagnolo, centrando l'accesso agli ottavi di finale dopo una battaglia di oltre quattro ore. Il tennista romano si è imposto al quinto set - 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6 (5) i parziali - in un long tie-break in cui è emersa la maggior attitudine del numero 7 al mondo a giocare punti decisivi.



Adesso Berrettini troverà sulla propria strada un altro giocatore iberico, Pablo Carreno Busta, 19ª testa di serie del tabellone capace di regolare in quattro set l'americano figlio d'arte Sebastian Korda. Il tennista italiano, avanti due set, è stato bravo a resistere al prepotente ritorno di Alcaraz, il più giovane in tabellone ma già vincitore delle ultime Next Gen nonché giustiziere di Stefanos Tsitsipas agli Us Open, e di ritrovare gioco e fiducia nonostante il problema alla caviglia accusato nel terzo set sul punteggio di 4-4.



"Nel finale mi sono ripetuto che avrebbe vinto il giocatore che lo desiderava di più. Evidentemente sono stato io. Ho cercato di pensarla così per essere pronto, e ho lottato davvero duramente. È quello che ha fatto la differenza - ha raccontato il giocatore romano, che con l'assenza di Novak Djokovic può sognare in grande guardando i possibili prossimi incroci nel tabellone - Alla fine dipende dalla lotta e dalla capacità di fare le cose giuste. La caviglia? Tutto ok, è stata una distorsione leggera, ci sono abituato”.



"Dopo Alcaraz, per Berrettini negli ottavi arriva un altro match 'antipatico' contro Carreno Busta, non sarà semplice, lo spagnolo sta tornando a giocare piuttosto bene ma Matteo ha i mezzi per portarla a casa ma dovrà lavorare, speriamo che le energie mentali siano integre". E' il commento dell'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, sul prossimo ostacolo che il tennista romano dovrà affrontare.



Non ce l'ha fatta invece Lorenzo Sonego, che saluta Melbourne al terzo turno cedendo in quattro set (6-4, 6-7, 6-2, 7-5) contro il serbo Miomir Kecmanovic, che aveva già superato all'esordio un altro azzurro, il lucky loser Salvatore Caruso. Il torinese può rammaricarsi per aver ceduto il servizio in apertura di primo e terzo set, ritrovandosi subito nella posizione di dover recuperare, e per aver convertito appena due palle break su tredici a disposizione. Senza dimenticare un quarto parziale in cui si è fatto rimontare da una situazione che lo vedeva avanti 4-2.



Se il giocatore piemontese, che sognava un quarto di finale tutto italiano con Berrettini, abbandona l'Happy Slam non senza una punta di amarezza, non ha nulla da recriminare invece Camila Giorgi, l'ultima azzurra rimasta in tabellone nel torneo femminile. Ancora una volta il terzo turno è stato fatale alla giocatrice di Macerata, travolta 6-1, 6-3 in appena 61 minuti di partita dalla numero uno del ranking Wta, nonché padrona di casa, Ashleigh Barty.