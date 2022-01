Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open

Il tennista italiano, numero 10 Atp e 11esima testa di serie, ha battuto il giapponese Taro Daniel, n.120 del ranking, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1.passano il turno.Il russo, testa di serie numero 2, si è imposto in tre set sull'olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2.Lo statunitense, 20ª testa di serie, ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in cinque set: 6-0, 3-6, 6-3, 4-6, 6-3 i parziali.Il greco, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, batte il francese Benoit Paire, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7 (2-7), 6-4 in due ore e 45 minuti.La bielorussa, seconda testa di serie, ha battuto la ceca Marketa Vondrousova (31) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 e adesso si giocherà l'accesso ai quarti contro l'estone Kaia Kanepi che ha eliminato l'australiana Inglis (2-6, 6-2, 6-0).La rumena, numero 14 del tabellone, si è imposta sulla montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2, 6-1 e ora affronterà la francese Alize Cornet che, nel giorno del suo 32° compleanno, si è regalata la vittoria sulla slovena Tamara Zidansek (29): 4-6, 6-4, 6-2.Agli ottavi anche la statunitense(27) che si è imposta sulla danese Clara Tauson per 4-6, 6-4, 7-5 e che al prossimo turno dovrà vedersela contro la belga Elise Mertens (19) che ha liquidato con un duplice 6-2 la cinese Zhang Shuai.Prosegue l'avventura in doppio diagli Australian Open.Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, dopo l'affermazione all'esordio per 6-4, 6-4 sui brasiliani Rafael Matos e Fernando Meligeni Rodrigues Alves, al secondo turno hanno eliminato per 7-6(2), 6-3 il duo composto dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo, nona testa di serie del torneo.La coppia italiana, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito uno a fianco all'altro), si giocherà un posto nei quarti di finale con altri due specialisti come il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, numeri 8 del seeding.Bolelli (l'unico tennista italiano in campo maschile ad aver raggiunto le semifinali in doppio in tutti e 4 i tornei dello Slam) e Fognini insieme hanno conquistato tre titoli: il più prestigioso e ultimo in ordine di tempo proprio agli Australian Open 2015, dopo i successi a Umago 2011 e Buenos Aires 2013.Hanno invece ceduto in finale in sei occasioni: nel 2013 ad Acapulco, nel 2015 nei Masters 1000 di Indian Wells, Montecarlo e Shanghai, nel 2018 a Bastad e la settimana scorsa a Sydney, dove sono tornati a fare coppia dopo quasi un anno e mezzo.