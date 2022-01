Sinner c'è, avanti Medvedev e fuori Schwartzman

Jannik Sinner

Daniil Medvedev è partito come numero 2 degli Australian Open, ma si è ritrovato subito come prima testa di serie dopo il 'caso Djokovic'. E nel giorno in cui la Corte Federale australiana dà le motivazioni della sentenza che ha espulso il serbo dal Paese e dal tabellone, il russo si prende la scena battendo uno che la scena ama prendersela anche con i comportamenti e non solo con la classe che, indiscutibilmente, ha.



In quattro set Medvedev batte Nick Kyrgios, superando l'ostacolo del tifo di casa che ha cercato di spingere il proprio beniamino in ogni 15, per poi arrendersi, insieme a lui, al più forte. Il russo si è imposto 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2 in una Rod Laver Arena al 50% della capienza, ma con il tifo al 100% se non di più.



Alla fine, nell'intervista del dopo-partita, il numero 2 del mondo ha chiesto rispetto "almeno per Courier", mentre faticava a sentire le domande del suo intervistatore. Poi, ai microfoni di Eurosport, ha anche parlato di "basso quoziente intellettivo" di quei tifosi che provavano a metterlo in difficoltà soprattutto nelle seconde di servizio.



Il rischio è che si ritrovi il pubblico contro anche al terzo turno, quando affronterà l'olandese Botic Van De Zandschulp, fortunato nel match contro lo sfortunato Richard Gasquet, costretto al ritiro per infortunio. Non un avversario che può impensierire il freddo Medvedev, più che mai il grande favorito del torneo.



I rivali forti, fortissimi ci sono, gli outsider anche. Alla prima categoria appartengono sicuramente Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il russo, testa di serie numero 5, ha eliminato il lituano Ricardas Berankis, imponendosi con il risultato di 6-4, 6-2, 6-0. Ora si giocherà l'accesso agli ottavi con il croato Marin Cilic. Il greco, quarta testa di serie, ha faticato un po' di più contro l'argentino Sebastian Baez spuntandola in 4 set (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) e probabilmente dovrà farlo anche nel match che vale gli ottavi, quando affronterà il francese Benoit Paire, numero 56 Atp, che ha battuto in 4 set il bulgaro Grigor Dimitrov, 26ª testa di serie e numero 28 del mondo.



Alla categoria degli outsider, invece, appartiene Jannik Sinner. L'italiano, 11ª testa di serie, ha messo in mostra il suo tennis e il suo carattere, sbarazzandosi agevolmente in tre set dello statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp. Prossimo avversario il giapponese Taro Daniel che al secondo turno ha eliminato lo scozzese Andy Murray con un triplice 6-4.



"Non sarà facile, Murray bisogna batterlo, lui c'è riuscito, io no", ha avvertito Sinner che avrà una motivazione in più: vendicare Arnaboldi, Moroni e Caruso eliminati dal giapponese. L'altoatesino è il terzo azzurro al terzo turno, si unisce a Berrettini e Sonego, intanto si gode l'avventura: "E' davvero un piacere giocare qui: grazie di essere rimasti fino oltre la mezzanotte. Negli ultimi anni ci è mancato davvero tanto il pubblico e io voglio ringraziare anche chi non ha tifato per me", le parole di Sinner a fine partita.



Nel tabellone maschile la sorpresa di giornata è la vittoria dell'australiano Christopher O'Connell sull'argentino Diego Schwartzman, 13ª testa di serie, in tre set.



Tante, invece, le sorprese tra le donne. Due teste di serie salutano al secondo turno. Torna a casa la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo e del seeding, che si è arresa alla francese Alize Cornet (n.61 Wta) che si è imposta con un duplice 6-3, meritandosi la sfida valida per il terzo turno contro la slovena Tamara Zidansek, 29ª testa di serie, che ha superato in due set la britannica Heather Watson.



Fuori anche la numero 7 del tabellone, l'estone Anett Kontaveit, eliminata dalla danese Clara Tauson. Talento promettente come dimostra anche il 6-2, 6-4 finale. Ora la sfida con Danielle Rose Collins che ha battuto 6-3, 6-4 la croata Ana Konjuh.



Fuori anche la britannica Emma Raducanu, vincitrice degli Us Open e testa di serie numero 17 alle prese con problemi fisici, risultati decisivi contro la montenegrina Danka Kovinic che ha vinto in tre set e che ora sfiderà Simona Halep.



Avanza la numero 2 del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka (vittoria sofferta sulla cinese Wang Xin che si è aggiudicata il primo set 6-1), saluta Samantha Stosur. La sconfitta contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova è stata l'ultima volta da singolarista della 37enne australiana. "Ho realizzato il mio sogno e sono andata oltre le più rosee aspettative, ho vinto uno Slam e ho viaggiato in tutto il mondo, è stato bellissimo. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e tutti quelli che, anche oggi, hanno fatto il tifo per me", le parole dell'australiana commossa così come il pubblico, ma pronta a dare battaglia nel torneo di doppio.