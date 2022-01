Djokovic di nuovo in stato di fermo

Novak Djokovic

Novak Djokovic è tornato nella notte italiana in stato di fermo al Park Hotel di Melbourne, che ospita gli migranti senza visto.



La decisione è stata presa dopo il colloquio con i funzionari dell'immigrazione, in attesa che il suo secondo appello venga esaminato.



Secondo il governo australiano, la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il Covid, "potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini".



Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l'espulsione del serbo dal Paese.



Il ministro sostiene poi che a causa dello "status di alto profilo e della posizione di Djokovic come modello nella comunità sportiva e più ampia", il pubblico australiano potrebbe "promuovere un simile disprezzo per i requisiti precauzionali dopo aver ricevuto un test COVID-19 positivo in Australia".



"E' chiaro che Djokovic sia uno dei migliori giocatori della storia, non c'è dubbio. Ma non c'è nessun giocatore nella storia che sia più importante di un evento. Il tennis va avanti e gli Australian Open sono molto più importanti di qualsiasi giocatore" la reazione di Rafa Nadal.



"Se alla fine giocherà, ok. Se non giocherà, l'Australian Open sarà un grande Australian Open, con o senza di lui. Questo è il mio punto di vista", ha aggiunto.



"Onestamente, sono un po' stanco della situazione" ha aggiunto il tennista spagnolo.



A differenza di Djokovic, Nadal ha ricevuto il vaccino. Così come un totale di 97 dei Top 100 giocatori della classifica Atp e 96 della Top 100 della classifica Wta.



"Tutto questo avrebbe potuto essere evitato, come abbiamo fatto tutti, vaccinandoci, facendo tutte le cose che dovevamo fare per venire qui in Australia", ha detto campionessa Garbine Muguruza, 28 anni e n. 3 nel girone femminile. "Tutti conoscevano molto chiaramente le regole. Devi solo seguirle e basta. Non credo sia così difficile", ha aggiunto.



Per ora, Djokovic dovrebbe giocare lunedì nel Day 1 del primo torneo importante dell'anno, dove sia lui che Nadal potrebbero vincere il 21° trofeo del Grande Slam per battere il record maschile che attualmente condividono con Roger Federer.



"Non mentirò: è stato praticamente su tutti i notiziari nelle ultime due settimane. Ha ricevuto molta attenzione. Ovviamente molte persone ne parlano", ha detto il tennista greco Stefanos Tsitsipas, 23enne greco n. 4 al Melbourne Park. "Ecco perché sono qui per parlare di tennis. Non si è parlato abbastanza di tennis nelle ultime due settimane, il che è un peccato", ha aggiunto.



Di solito l'Australian Open, noto come 'Happy Slam', serve come una sorta di lancio celebrativo di una nuova stagione di tennis.



"Non vediamo l'ora di uscire e competere. L'Australian Open è sempre un evento incredibile, il mio Slam di casa, il mio torneo preferito - ha detto Alex de Minaur, numero 32, un australiano di 22 anni - Alla fine, il tennis è uno sport individuale e siamo tutti qui in Australia da un po', a prepararci per questo torneo. Tutti noi vogliamo solo andare avanti con le nostre cose".