Avanti Berrettini, Sonego, Giorgi, Trevisan e Bronzetti

Matteo Berrettini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis.

Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seeding australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68), superandolo alla fine per 4-6 6-2 7-6(7-5) 6-3."Non mi sentivo bene con lo stomaco. È stato davvero difficile giocare, soprattutto nel terzo e quarto set. Stavo giocando una gran partita contro Brandon. Mi sono detto che dovevo lottare e fare del mio meglio e alla fine ho vinto. Sono veramente felice".Dopo Matteo Berrettini, anchesupera il primo turno agli Australian Open. Reduce dai quarti a Sydney, il 26enne tennista torinese, n.26 Atp e 25esima testa di serie, si è imposto come lo scorso anno all'esordio sull'americano Sam Querry, n.110 del ranking, battuto in tre set con il punteggio di 7-5 6-3 6-3.La 30enne maceratese, n.33 in Wta e 30 del tabellone, ha battuto invece la 20enne russa Anastasia Potapova (n.68) per 6-4 6-0.Promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in gara nel main draw di uno Slam, la 23enne tennista di Villa Verucchio (Rn), n.142 Wta, ha battuto in rimonta per 3-6 6-2 6-3, in un'ora e 49 minuti di gioco, la russa Varvara Gracheva, n.78 del ranking.Anchesupera indenne l'esordio: la tennista italiana n.111 del mondo ha eliminato la giapponese Nao Hibino, n.125 del ranking, col punteggio di 6-2, 6-3, dopo un'ora e 12 minuti di gioco.Per la 28enne toscana, proveniente dalle qualificazioni, si tratta della settima partecipazione nel tabellone principale in una prova dello Slam.Finita subito invece l'avventura di, passato agli onori della cronaca per aver sostituito come lucky loser Novak Djokovic Il 29enne tennista di Avola, n.146 del ranking si è arreso all'esordio al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, vincente con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 in un'ora e 57 minuti di gioco.Ancheesce di scena al primo turno: il 34enne di Arma di Taggia, 32 Atp, è stato battuto per 6-1 6-4 6-4, in poco più di un'ora e tre quarti, dall'olandese Tallon Griekspoor, 25enne di Haarlem, n.62 del ranking, che giocava solo per la seconda volta lo Slam Down Under.L'azzurro ha chiesto un medical time out per un problema alla spalla destra, massaggiata a lungo dal trainer.Prima eliminazione azzurra anche tra le donne:, n.52 WTA, ha ceduto nettamente 6-1, 6-3 alla romena Elena-Gabriela Ruse, n.72 del ranking. La 24enne di Bucarest è esordiente assoluta a Melbourne.Per il resto vince, unico campione dell'Australian Open rimasto in tabellone quest'anno dopo la partenza di Novak Djokovic.Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il 21° major in carriera è piuttosto agevole. Il maiorchino, che ha ha appena conquistato l'89° titolo in carriera, ha sconfitto 6-1 6-4 6-2 il numero 66 del mondo Marcos Giron, che a Melbourne non ha mai passato un turno e in carriera non ha mai battuto un Top 5.Nadal ha completato il suo 70° successo all'Australian Open potrebbe diventare il secondo uomo dopo Novak Djokovic a vincere ogni Slam almeno due volte, sfiderà al secondo turno il tedesco Yannick Hanfmann o Thanasi Kokkinakis.E proprio su Djokovic Nadal è tornato a dire la sua spiegando che per Nole "la giustizia ha parlato", ma non è l'unico da incolpare per il "casino" che ha oscurato gli Australian Open."Quasi una settimana fa, quando ha vinto in prima istanza - ricorda Nadal - è stato in grado di riavere il visto e si stava allenando. Ho detto che la giustizia aveva parlato. Se la giustizia dice che il suo visto è valido e può giocare qui, la giustizia ha parlato, quindi è la cosa più giusta, che si meriti di giocare qui. Ieri la giustizia ha detto un'altra cosa. Non sarò mai contrario a ciò che dice la giustizia".