Olimpiadi, Sofia Goggia punta Pechino: "Work in molto progress"

Sofia Goggia

Uno scatto che la ritrae al lavoro in palestra che vale più di ogni parola. Sofia Goggia sceglie una 'storia' su Instagram per far sapere di voler a tutti i costi bruciare i tempi ed essere competitiva per le imminenti Olimpiadi Invernali di Pechino, dove dovrà difendere il titolo in discesa.



"Work in molto progress", scrive la fuoriclasse bergamasca a corredo dello scatto, con tanto di faccina sorridente. Nonostante dunque il trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato nel superG di Coppa del Mondo a Cortina, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, Goggia crede fermamente nel 'miracolo'.



Sostituita dall'amica Michela Moioli nel ruolo di portabandiera azzurra nella cerimonia inaugurale di Pechino, la campionessa lombarda farà di tutto per essere al via della discesa olimpica femminile in programma martedì 15 febbraio. Con l'obiettivo, ovviamente, di fare il bis.