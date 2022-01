Cdm, slittino naturale: Pigneter 2° e Clara 3° nel singolo a Vatra

Patrick Pigneter

Ottime prestazioni per Patrick Pigneter e Florian Clara nel singolo maschile di Coppa del mondo di slittino su pista naturale. Sulla pista rumena di Vatra Dornei i due azzurri si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto, a 5 e 18 centesimi dalla prima posizione.



Il vincitore è stato l’austriaco Thomas Kammerlander, primo con il tempo di 2’26"44 tornando così nuovamente in testa alla classifica generale. Quarta posizione per Alex Gruber, a 29 centesimi, seguito da Mathias Troger all’ottavo posto.