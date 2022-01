Skeleton: Margaglio primo storico bronzo europeo

Valentina Margaglio

Valentina Margaglio continua la sua bella stagione aggiungendo la prima storica medaglia di bronzo per l'Italia, nella gara di Skeleton femminile valida sia per il circuito di Coppa del mondo che per i Campionati Europei.



Sul budello svizzero di St.Moritz, la 28 piemontese di Casale Monferrato ha messo in mostra tutte le sue qualità, soprattutto in fase di spinta, battendo in entrambe le run il record delt racciato fissandolo sul 5.14.



L'azzurra è stata chirurgica soprattutto nella seconda manche, in cui ha ottenuto il terzo tempo parziale, permettendole di ribaltare gli esiti della prima frazione di gara che l'aveva vista in nona posizione.



Margaglio ha chiuso al quinto posto in classifica, e terza delle europee. La prima posizione è andata all'australiana Jaclyn Narracott, con il tempo di 2'17"56 davanti all'olandese Kimberley Bos in ritardo di 6 centesimi e la canadese Mirela Rahneva con 66centesimi di distacco.



La classifica degli Europei vede la medaglia d'oro al collo di Bos, seguita dall'austriaca Janine Flock e dalla Margaglio.



"Sensazioni contrastanti oggi - ha raccontato Valentina appena scesa dal podio delle premiazioni - Una prima manche brutta e una seconda molto bella, come settimana scorsa: ci lavoreremo ancora. Sono molto contenta del risultato, oltre che del record stagionale di spinta su questa pista, e che la miglior condizione sia arrivata al momento giusto. Ero talmente concentrata sulla qualificazione olimpica che tutti i risultati della stagione sono passati in secondo piano, anche se la gara più importante deve ancora arrivare. Ora abbiamo due settimane per riposarci e prepararci al meglio".