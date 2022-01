Cdm; slalom Kranjska, in testa svedese Hector e Bassino 3/a

Sara Hector

La svedese Sara Hector è al comando in 1.07.23 dopo la prima manche dello slalom gigante di cmd di Kranjska Gora. Seconda la francese Tessa Worley in 1.07.31 e subito alle sue spalle c'è l'azzurra Marta Bassino, 3/a in 1.07.46.



Dopo la prova delle prime trenta atlete, decisamente più indietro con forti ritardi ma senza errori evidenti su una pista estremamente difficile vi sono le altre grandi protagoniste di questa disciplina.



La statunitense Mikaela Shiffrin è al momento 14/a con un ritardo di un secondo e 48 centesimi, la slovacca Petra Vlhova 15/a con un +1',51'', la svizzera Lara Gut-Behrami - al rientro dopo una lunga quarantena causa covid- 17/a con un distacco di un secondo e 53 centesimi, l'austriaca campionessa del mondo Katharina Liensberger addirittura 27/a con un +2'48''.



Per l'Italia - assente Federica Brignone per l'infiammazione di un tendine - ci sono poi Elena Curtoni 19/a con in 1.08.89 e , dopo vari errori, Sofia Goggia 27/a in 1.09.69.