Pechino 2022: stop alla vendita dei biglietti liberi

Pechino 2022

Gruppi di spettatori a invito e sospensione immediata di biglietti liberi per assistere alle gare e alle partite dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022.



E' questa la decisione presa dal Comitato organizzatore in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che e' gia' presente nella capitale cinese con suo personale per allestire il grande evento a cinque cerchi.



Quelli di Pechino 2022 saranno i secondi Giochi Olimpici e Paralimpici senza la presenza di spettatori: la prima volta nell'estate 2021 per l'edizione estiva di Tokyo 2020.



Gli organizzatori non hanno definito quali e soprattutto quanti spettatori 'mirati' potranno essere presenti nelle sedi di gara ma sicuramente nei palazzetti - dove si svolgono gli sport del ghiaccio (hockey, pattinaggio figura, pattinaggio velocita', short track e curling) - il numero sara' molto limitato rispetto ad eventi all'aperto.



La nuova politica di ammissione degli spettatori e' stata presa a seguito dell'aggravarsi della situazione legata alla pandemia di Covid-19 in Cina.



Un primo caso di coronavirus, precisamente della contagiosa variante Omicron, e' gia' stato registrato all'interno della 'bolla olimpica'.



La decisione e' stata presa "al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori". Gli organizzatori si aspettano che gli spettatori suddivisi in gruppi "rispettino rigorosamente le misure che saranno adottate prima, durante e dopo ogni evento al fine di contribuire a creare un ambiente assolutamente sicuro per gli atleti".



Il 29 settembre scorso era stato deciso che nessun biglietto sarebbe stato venduto a spettatori stranieri ma a soli cittadini residenti in Cina e che soddisfano le regole anti-Covid. Il Cio unitamente al governo cinese hanno fortemente voluto lo svolgimento nelle date previste dei Giochi olimpici (4-20 febbraio) e Paralimpici (4-13 marzo).



In base ai Playbook, ovvero le regole che ogni persona accreditata dovra' rispettare sin dalle settimane precedenti di entrare in Cina, prevede che i partecipanti a qualsiasi titolo non vaccinati debbano rispettare un periodo di quarantena di 21 giorni prima di far ingresso nella 'bolla'.



Saranno ritenuti validi tutti i vaccini riconosciuti dai governi nazionali. Ad esempio, il vaccino Sputnik V che non e' riconosciuto in Unione Europea, in Cina sara' valido. Una volta entrate nella 'bolla' le persone saranno sottoposte a tamponi quotidiani e per tutto il periodo non potranno avere contattati con il 'mondo esterno'.



A seguito della pandemia in atto a livello mondiale, lo scorso dicembre i giocatori della lega professionistica nordamericana della National Hockey League (Nhl) avevano deciso di non prendere parte dei Giochi di Pechino.